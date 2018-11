Ce soir à Rotterdam, l’équipe de France voudra boucler en beauté sa phase de poules en Ligue des Nations. Une victoire face aux Pays-Bas assurerait les Bleus de terminer à la première place du groupe A et d’accéder au Final Four. Côté néerlandais, Ronald Koeman et les siens voudront confirmer les belles dispositions entrevues face à la Belgique (1-1) et l’Allemagne (3-1). Pour parvenir à se payer le scalp des champions du monde, le sélectionneur des Pays-Bas devrait opter pour un ambitieux 4-3-3. Dans les buts, on retrouverait Jasper Cillessen. Devant lui, la charnière centrale devrait être composée du duo Van Dijk, De Ligt.

Sur le flanc gauche, Daley Blind pourrait démarrer la rencontre, tout comme Kenny Tete sur le côté droit. Dans l’entrejeu, Ronald Koeman s’appuierait sur sa pépite de l’Ajax Amsterdam Frenkie De Jong. Le milieu de terrain serait accompagné par Georginio Wijnaldum et Marten de Roon. En attaque, Ryan Babbel devrait prendre place couloir gauche et Steven Bergwijn sur le flanc droit. Dans l’axe, Memphis Depay brillant avec l’Olympique Lyonnais face à l’En Avant de Guingamp (doublé, deux passes décisives) possède de grandes chances de démarrer ce choc face aux Bleus.

Du classique chez les Bleus

Côté français, Didier Deschamps devrait s’appuyer sur le 4-2-3-1 qui a tant fait ses preuves lors du Mondial en Russie. On retrouverait un fort contingent de champions du monde. Dans les buts, Hugo Lloris démarrerait la rencontre, accompagné devant lui par la paire Raphaël Varane, Presnel Kimpembe dans l’axe. Côté droit, Benjamin Pavard devrait être titularisé par le sélectionneur national malgré des performances décevantes ces dernières semaines.

Côté gauche, le technicien français opterait pour Lucas Digne et laisserait Ferland Mendy patienter pour ses débuts internationaux. Devant la défense, N’Golo Kanté et Steven Nzonzi pourraient être alignés au coup d’envoi. Situés plus haut dans ce 4-2-3-1, on retrouverait Kylian Mbappé côté droit, Antoine Griezmann dans l’axe et Blaise Matuidi sur la gauche. En pointe, Olivier Giroud devrait démarrer la rencontre. Ce onze tricolore triomphera-t-il à Rotterdam ? Réponse ce soir à partir de 20h45 (à suivre en direct commenté sur notre live).