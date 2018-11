A l’instar de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo (33 ans) a décidé de déserter la scène internationale depuis le début de la saison 2018/2019. Et comme la Pulga, personne ne sait vraiment quand ou si la star lusitanienne a prévu de faire son retour au sein de la Seleção das quinas. Pour expliquer le choix du meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise (85 buts en 154 matches), les avis divergent. Certains pensent que CR7 a tout simplement souhaité se consacrer entièrement à ses débuts avec la Juventus avant de revenir pour l’entame des éliminatoires de l’Euro 2020 (en mars 2019). D’autres, en revanche, croient que ce retrait s’explique en partie par l’affaire extrasportive impliquant l’ex-Merengue (accusation de viol).

Toujours est-il que, malgré tous ces scénarios évoqués, la presse portugaise souhaite savoir si Cristiano Ronaldo portera à nouveau le maillot portugais. Un sujet relancé hier lors de la conférence de presse d’avant-match (Portugal-Pologne). En effet, le Portugal étant qualifié pour le Final Four qu’il organisera en juin prochain, les médias se demandent si leur vedette sera ou non de la partie. Ou s’il sera présent dès le coup d’envoi des éliminatoires de l’Euro 2020 prévu en mars prochain. Une relance qui a eu le don d’agacer le sélectionneur national Fernando Santos.

CR7, un sujet qui commence à agacer Fernando Santos

« Je l’ai déjà dit et je le répète pour tous ceux qui ont des doutes sur l’implication de Ronaldo avec cette équipe : vous n’avez qu’à voir ses posts qu’il a publiés (sur les réseaux sociaux) avant et après le dernier match (de la sélection). Concernant ce sujet, je ne vais pas dévoiler les discussions professionnelles que j’ai avec lui. Vous ne faites que vous répéter. Ça ne fait pas de bien à la sélection, ni au pays. Ça en vient même à retirer le mérite aux joueurs qui ont obtenu brillamment la qualification (pour le Final Four). Vous pouvez continuer à insister, mais ça devient compliqué pour moi de répondre à ces questions », a déclaré "l’ingénieur" en conférence de presse.

Un agacement du sélectionneur qui s’explique par le bilan des Portugais depuis l’absence de CR7. A savoir trois victoires, deux nuls, et huit buts inscrits (dont un csc de Glik, ndlr) en cinq rencontres, toutes compétitions confondues. Invaincus, les champions d’Europe en titre ont donc su trouver la recette pour composer et briller sans leur capitaine. Offensivement, Fernando Santos a d’ailleurs pu compter sur divers joueurs pour faire trembler les filets adverses (André Silva (2 buts), Bernardo Silva (1), Eder (1), Helder Costa (1), Bruma (1), Pepe (1)), prouvant pour le moment que le Portugal peut s’en sortir. Un constat partagé par le sélectionneur polonais Jerzy Brzeczek qui affrontera les Lusitaniens ce soir.

« Il peut changer le cours d’un match à lui tout seul, mais l’équipe, même sans lui, joue très bien. En jouant sans Cristiano Ronaldo, le Portugal a démontré la qualité du football portugais. Ils ont fini premiers du groupe, ils sont champions d’Europe et possèdent plusieurs joueurs très bons. Grâce à ces qualités, ils ont pu reposer leur star durant plusieurs mois tout en continuant à bien jouer », a-t-il confié en conférence de presse. Mais n’en déplaise à Fernando Santos, même si le Portugal parvient à triompher de la Pologne, le sujet CR7 reviendra forcément sur le tapis en mars 2019 si le nom de Cristiano Ronaldo est une nouvelle fois absent de la liste portugaise.