Chaque année, le Prix Puskás récompense le but beau but inscrit sur une année. L’an dernier, c’est le Malaisien Mohd Faiz Subri qui avait été primé, grâce à un incroyable coup franc transformé en Super League malaisienne. Cette année, ils sont à nouveau dix à pouvoir prendre à sa successions. Neuf joueurs et une joueuse dont la réalisation a été choisie selon les critères suivants :

« Les critères sont relativement simples : le prix récompense un but esthétiquement plaisant, sans distinction de championnat, de genre ou de nationalité, qui ne doit rien à la chance ou à une erreur adverse et respecte le principe du fair-play », indique la FIFA sur son site officiel. Et cette année, la France est à l’honneur puisque deux participants représentent nos couleurs : le Gunner Olivier Giroud et le buteur du Cetic Glasgow Moussa Dembélé.

La France en force

Premier cité, Giroud avait démarré l’année 2017 de la meilleure des manières avec un but en aile de pigeon marqué contre Crystal Palace. De son côté, Dembélé a obtenu son ticket de finaliste grâce à l’une de ses trois réalisations inscrites contre St.Johnstone en février dernier. Une présence tricolore imposante qui devra faire face à de nombreux concurrents tels que le Croate Mario Mandzukic, dont l’enchaînement contrôle-volée en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, a fait le tour du monde.

À noter également la présence du néo-Monégasque Jordi Mboula. Méconnu du grand public, l’Asémiste s’était fait remarquer par son incroyable slalom gagnant réalisé avec l’équipe de Youth League du FC Barcelone. Enfin, la gente féminine est représentée par la Vénézuélienne Deyna Castellanos qui s’est distinguée grâce à une frappe lointaine. Pour rappel, le gagnant de l’édition 2017 sera connu le 23 octobre prochain.

Les dix candidats en lice pour le Prix Puskás 2016 :

Kevin-Prince Boateng (Ghana/Las Palmas/23/10/2016)

Alejandro Camargo (Argentine/Universidad de Conception/04/12/2016)

Deyna Castellanos (Venezuela/Équipe nationale féminine U-17 du Venezuela/24/10/2016)

Moussa Dembélé (France/Celtic FC/05/02/2017)

Olivier Giroud (France/Arsenal/01/01/2017)

Avilés Hurtado (Colombie/Tijuana Xolos/01/04/2017)

Mario Mandžukić (Croatie/Juventus/03/06/2017)

Oscarine Masuluke (Afrique du Sud/Baroka FC/30/11/2016)

Nemanja Matić (Serbie/Chelsea/23/04/2017)

Jordi Mboula (Espagne/Équipes de jeunes du FC Barcelone/22/02/2017)