Récemment humiliés en finale de Coupe de la Ligue par des Franciliens tranquilles et un Killian Mbappé en feu, les Monégasques vont tenter de sauver la face en accrochant leurs adversaires du soir. Mais la tâche s’annonce ardue puisque les Parisiens sont bien décidés de ne pas laisser passer leur chance de devenir champions de Ligue 1 pour la 7ème fois de leur histoire dès ce dimanche.

Et pour cette rencontre au sommet, le site de paris sportifs PMU propose une offre à ne pas rater : ouvrez un compte sur PMU et bénéficiez de 100€ offert avec le code « SPORT ». Parmi les différents paris proposés sur PMU pour ce PSG-ASM, en voici quelques-uns à ne pas rater dont les cotes sont pour le moins alléchantes :

Mené 1-0 à la mi-temps, le PSG l’emporte 2-1 (cote à 40.00, soit un gain potentiel de 4 000 € pour une mise de 100 €).

Le Paris Saint-Germain remporte le match 2-1 après avoir été mené au score 0-1 à la mi-temps, voilà un scénario envisageable et associé à une belle cote. Les Parisiens ont souvent su, par le passé, réagir de façon positive après avoir été les premiers à encaisser un but. En championnat, les Parisiens, piqués au vif, ont battu leurs vis-à-vis à 3 reprises en Ligue 1 cette saison après avoir été menés 1-0 (contre le TFC, Strasbourg et Nice). Et comment oublier le dernier Trophée des Champions, où, menés à la mi-temps par les Monégasques, les Parisiens avaient finalement réussi à s’imposer et remporter le match. Le scénario se répétera-t-il ce dimanche ? C’est tout à fait envisageable. D’autant plus que les Parisiens sont quasiment invincibles à domicile cette année. La seule défaite concédée au Parc des Princes a été contre le Real de Madrid. L’historique récent des rencontres entre le PSG et Monaco est également en faveur des Parisiens puisque sur les 10 dernières confrontations ces derniers l’ont remporté à 7 reprises.

Edinson Cavani marque un doublé (cote : 3.70, soit un gain potentiel de 370 € pour une mise de 100 €).

Le serial buteur parisien affiche 24 buts au compteur cette saison en championnat et est bien parti pour remporter une nouvelle fois le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Il affiche une moyenne de 0,86 but par match et répond présent lorsqu’il s’agit de faire gagner son équipe. La probabilité de le voir scorer un doublé n’est pas si folle quand on sait qu’il en a déjà réalisé 9 cette saison dont le dernier il y a 2 semaines contre... Monaco en finale de Coupe de la Ligue ! El Matador adore martyriser la défense monégasque : sur les 7 dernières confrontations entre le PSG et l’ASM, Edinson Cavani a trouvé le chemin des filets à 9 reprises, soit 1,3 but par confrontation ! On peut donc compter sur l’Uruguayen pour faire parler la poudre ce dimanche.

Rony Lopes ouvre le score (cote : 11.00, soit un gain potentiel de 1 100 € pour une mise de 100 €).

Le Lusitanien marche sur l’eau en ce moment en championnat, il a su se montrer décisif pour son équipe et est en lice pour le Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de mars. Ses statistiques impressionnantes témoignent de sa grande forme : en 2018 il est tout simplement le meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations en 11 matchs disputés, soit une moyenne de 0,9 but par match ! Mieux, l’attaquant a marqué lors de ses 7 derniers matchs de championnat, personne n’a fait mieux en Ligue 1 depuis 5 ans. Ce dimanche, le Portugais a tout intérêt à rester constant dans ses performances ; marquer contre le PSG reste la meilleure façon pour lui d’attirer l’attention du sélectionneur Fernando Santos en vue de la Coupe du Monde en Russie. Alors, pourquoi ne pas tenter sa chance en misant sur l’ouverture du score de Rony Lopes cotée à 11.0 ? Rendez-vous ici pour découvrir l’ensemble des cotes proposées par PMU sur la rencontre PSG-ASM !

Rendez-vous ici pour découvrir l’ensemble des cotes proposées par PMU sur la rencontre PSG-ASM !