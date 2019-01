Après le carton 9-0 du PSG face à Guingamp, il y a un constat relativement simple à faire pour tous les fans de foot. Devant un match du PSG en Ligue 1, il n’y a aucune chance de s’ennuyer et l’on peut assurément avoir la garantie d’assister à une avalanche de buts grâce au trio infernal de l’attaque parisienne Mbappé, Cavani, Neymar, qui pèse 44 buts en Ligue 1 cette saison. Ils marquent plus à eux trois que n’importe quelle autre équipe du championnat français (Strasbourg est la deuxième meilleure attaque de L1 avec 37 buts).

La tâche s’annonce rude pour le Stade Rennais qui, hormis la victoire 2-0 au Parc des Princes en fin de saison dernière, alors que tout était joué, avait pris l’habitude de repartir de la Capitale les valises pleines de buts (4-0 sur les deux précédents). Mais on peut également s’attendre à voir un Hatem Ben Arfa revanchard et remonté à bloc, utilisant son grief contre son ancien club comme moteur pour tenter de semer la confusion dans la défense parisienne. Et même si les statistiques des Rennais sont à des années-lumière de celles des Parisiens, le Stade Rennais version Julien Stéphan présente une copie plus qu’honorable : depuis la prise de fonctions du nouveau coach le SRFC a enregistré 6 victoires, 1 match nul et 2 défaites. Rien à perdre, tout à gagner. L’insouciance des Rennais suffira-t-elle à faire chuter le grand PSG ?

