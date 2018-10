La sélection algérienne se déplaçait du côté de Cotonou pour ce match du groupe D des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Les Algériens, auteurs de bonnes prestations avec 7 points en 3 rencontres, pouvaient sceller leur qualification en cas de victoire en fonction du résultat du duel entre la Gambie et le Togo, les deux autres équipes du groupe. Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, décidait de se passer des services de Riyad Mahrez, mais alignait tout de même un quatuor offensif qui avait belle allure : Ghezzal, Feghouli, Brahimi, Belfodil. Côté béninois, on avait plusieurs joueurs bien connus comme Emmanuel Imorou, Mounié Adeoti ou Sessegnon.

Les débuts de la partie étaient plutôt équilibrés, avec deux équipes qui voulaient faire mal à leur adversaire. Et à ce jeu là, ce sont les locaux qui ont frappé en premier. Peu après le quart d’heure de jeu, Stéphane Sessegnon allait faire la différence sur une belle action individuelle, mystifiant Ramy Bensebaini. Il décalait ensuite pour D’Almeida qui crucifiait M’Bolhi à merveille (1-0, 16e). Le Bénin était supérieur, et Sessegnon continuait de faire mal. M’Bolhi, puis Mandi, évitaient le deuxième but des locaux. Steve Mounié, de la tête, voyait le cuir frôler le montant (25e).

Le Bénin a tenu plus d’une demi-heure en infériorité numérique

Le scénario était parfait pour la sélection béninoise, très bien en place derrière et qui neutralisait bien une équipe algérienne inoffensive, et Belfodil n’avait aucun ballon exploitable aux avant-postes. Les troupes de Michel Dussoyer savaient également casser le rythme à merveille. Au retour des vestiaires, on voyait des Fennecs un peu plus conquérants, et Yacine Brahimi manquait lui aussi le cadre de peu (50e). La chance allait même sourire aux Algériens, puisque Sessegnon allait être expulsé à la 54e minute, pour des raisons assez floues vu qu’il ne semblait pas avoir fait de faute ou avoir eu d’acte d’anti-jeu vis-à-vis d’un adversaire.

Belmadi faisait même entrer Riyad Mahrez. Et si les Béninois commençaient à subir, avec un Brahimi qui prenait ses responsabilités chez les Algériens, les occasions se faisaient toujours attendre. Et les locaux faisaient toujours mal en contre-attaque, à l’image d’un Adéoti très actif sur son flanc droit. Rais M’Bolhi devait même intervenir à nouveau sur une frappe de Segbé Azankpo (79e). Pendant ce temps-là, l’Algérie ne parvenait toujours pas à être dangereuse, et les 10 minutes de temps additionnel n’auront pas servi malgré une énorme occasion de Bounedjah (90e+5) et une barre transversale d’Ounas (90e+9)... La sélection algérienne voit les Écureuils revenir à égalité, et devra donc attendre la prochaine trêve et les rencontres face au Togo et la Gambie pour sceller son ticket pour la CAN au Cameroun.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.