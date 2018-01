Philippe Coutinho (25 ans) est parti ce week-end pour le FC Barcelone. Les Blaugranas ont signé le gros coup de ce mercato d’hiver 2018 en déboursant pas moins de 160 M€ pour s’offrir le magicien de Liverpool. Un prix supérieur à la valeur réelle de l’international auriverde (32 sélections, 8 réalisations) sur le marché à en croire le Centre international d’Etudes du Sport de Neuchâtel. Selon le classement établi ce lundi par le CIES, en fonction de divers paramètres tels que l’âge, le poste, la durée de contrat, les performances ou le statut international, la valeur marchande du Brésilien se situerait plus près de 123 M€ que du montant lâché par le Barça pour boucler le deal. Une estimation qui place le gaucher à la 16e position des joueurs considérés comme les plus chers de la planète football par l’Observatoire du football.

Mais qui est devant lui ? Sans surprise, Neymar (25 ans) occupe la première place du top 10. Le CIES estime la valeur de la star du Paris SG, encore auteur d’un doublé ce dimanche à Rennes (1-6, 32e de finale de Coupe de France), à 213 M€, soit quelques millions de moins que le prix de son transfert estival vers le club de la capitale (222 M€). Le n° 10 de la Seleção devance son ancien partenaire au Camp Nou, Lionel Messi (30 ans). Depuis sa récente prolongation de contrat, la Pulga a vu sa valeur estimée remonter en flèche pour atteindre les 202,2 M€. Le goleador de Tottenham Harry Kane (24 ans), meilleur buteur de l’année 2017, est lui estimé à 194,7 M€ et complète le podium.

Quatre Français à plus de 100 M€, d’autres tous proches !

Kylian Mbappé (19 ans) le suit de très près. Le prodige du PSG est quatrième, avec une valeur estimée à 192,5 M€. L’attaquant formé à l’AS Monaco est le premier Français du dernier classement du CIES. Il est même loin devant son premier poursuivant tricolore, Antoine Griezmann (26 ans), dont la valeur marchande est elle estimée à 150,2 M€ par l’Observatoire du football. Paul Pogba (24 ans), auteur d’une saison solide avec Manchester United qui l’a même vu hériter du brassard de capitaine lors de quelques rencontres, est juste derrière. La valeur de la Pioche, dixième au classement général, tournerait ainsi autour des 147,5 M€. Un dernier international tricolore voit sa valeur estimée à plus de 100 M€ par le CIES. Il s’agit de Samuel Umtiti (24 ans). Le défenseur central du FC Barcelone voit sa cote fixée à 101,5 M€, la plus élevée pour un élément défensif !

Pour rappel, il avait été acheté à l’Olympique Lyonnais à l’été 2016 pour 25 M€. Un sacrée progression qui explique pourquoi les Blaugranas souhaitent prolonger son bail et augmenter sa clause libératoire fixée à "seulement" 60 M€. Ils sont donc quatre Bleus à être évalués à plus de 100 M€. Pour rappel, en juin 2016, ils n’étaient que deux. D’autres pourraient bientôt suivre, puisqu’Alexandre Lacazette (26 ans), arrivé pour 60 M€ à Arsenal l’été dernier, voit sa cote estimée à 97,6 M€ et Ousmane Dembélé (20 ans), qui revient doucement aux affaires après sa longue blessure, est lui évalué à 96 M€. Pour trouver trace de Cristiano Ronaldo (32 ans, Ballon d’Or France Football 2017, il faut descendre à la 49e place (80,4 M€)...

Le classement des 10 plus grosses valeurs marchandes selon le CIES :

1. Neymar (25 ans/Paris SG/BRE) - 213 M€

2. Lionel Messi (30 ans/FC Barcelone/ARG) - 202,2 M€

3. Harry Kane (24 ans/Tottenham/ANG) - 194,7 M€

4. Kylian Mbappé (19 ans/Paris SG/FRA) - 192,5 M€

5. Paulo Dybala (24 ans/Juventus Turin/ARG) - 174,6 M€

6. Dele Alli (21 ans/Tottenham/ANG) - 171,3 M€

7. Kevin de Bruyne (26 ans/Manchester City) - 167,8 M€

8. Romelu Lukaku (24 ans/Manchester United/BEL) - 164,8 M€

9. Antoine Griezmann (26 ans/Atlético Madrid/ESP) - 150,2 M€

10. Paul Pogba (24 ans/Manchester United/FRA) - 147,5 M€