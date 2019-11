Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur de Tottenham. Une nouvelle encore difficile à imaginer il y a quelques mois alors qu’il était finaliste de la Ligue des Champions avec ses troupes. Cinq mois après cette finale perdue face à Liverpool, le technicien argentin n’est plus en poste. Une décision qui a été compliquée à prendre si l’on écoute le président des Spurs Daniel Levy. « Nous étions extrêmement réticents à l’idée de faire ce changement et ce n’est pas une décision prise à la légère ou à la va-vite par le board. Malheureusement, les résultats de la fin de saison dernière et ceux de ce début de saison ont été très décevants (...) Mauricio et son staff feront toujours partie de notre histoire. J’ai une énorme admiration pour la façon avec laquelle il a géré des situations difficiles loin de chez nous pendant qu’on construisait le nouveau stade et pour la positivité qu’il a apporté. Je voudrais les remercier, lui et son équipe, pour tout ce qu’ils ont apporté. Ils seront toujours les bienvenus ici ».

Arrivé à Tottenham le 27 mai 2014, Mauricio Pochettino est resté un peu plus de cinq années dans le club de la capitale anglaise. Ce qui est assez rare pour être souligné à une époque où on consomme de plus en plus les entraîneurs. Libre depuis hier, l’ancien coach de Southampton va donc pouvoir se reposer, prendre le temps de la réflexion avant de se lancer éventuellement dans une nouvelle aventure. Mais il ne devra pas s’arrêter trop longtemps et devra être capable de saisir la bonne opportunité au bon moment au risque de ne pas réussir à se relancer comme l’a fait Laurent Blanc, qui galère à présent pour trouver un nouveau club. Mais l’Argentin ne devrait pas rester très longtemps sur le marché des entraîneurs libres. Expérimenté et travailleur, il possède un profil qui pourrait plaire à de nombreux clubs. Certains l’ont déjà à l’œil depuis plusieurs mois. Ce, alors même qu’il était encore en poste chez les Spurs.

Pochettino va affoler le marché des entraîneurs

En Premier League, il est un technicien respecté, qui présente l’avantage de parfaitement connaître le championnat. Son nom a d’ailleurs été associé à Manchester United en décembre 2018. On parlait de lui pour prendre la succession de José Mourinho, qui vient d’ailleurs de le remplacer à Tottenham. Mais l’Argentin n’avait pas rejoint les Red Devils, coachés depuis par Ole Gunnar Solskjaer. Un entraîneur critiqué cette saison et que les supporters mancuniens aimeraient remplacer par...Pochettino. L’ombre de l’Argentin plane sur le Norvégien, sous pression. Du côté de l’Allemagne, le Bayern Munich apprécie également son profil. Selon Bild, le club bavarois pourrait trouver rapidement un accord avec lui pour l’été prochain, le temps qu’il puisse apprendre la langue allemande. Hans-Dieter Flick terminerait la saison. Il ne faut toutefois pas écarter l’option de voir l’ancien entraîneur des Spurs bien avant.

Toutefois, son avenir pourrait peut-être s’écrire en Liga. Récemment, Mauricio Pochettino a confié dans un entretien à La Grada qu’il aimerait entraîner en Espagne. « Je suis latino, j’aime cette ville, la Liga, et j’aime l’Espanyol Barcelone. Je m’amuse beaucoup en Angleterre, mais je ne sais ni quand ni où, mais j’adorerais retourner en Espagne ». Là-bas, justement, le Real Madrid a souvent été cité parmi ses prétendants depuis 2017. C’était aussi le cas lors de l’été 2018 quand Zinedine Zidane avait annoncé son départ. Mais Julen Lopetegui puis Santiago Solari avaient obtenu le poste. Quand Solari a été menacé, son nom est de nouveau revenu sur le devant de la scène. « Je le prends comme quelque chose de positif. On voit que nous faisons quelque chose de bien », avait lâché Pochettino en mars dernier. Quelques jours après Zidane faisait son retour au sein de la Casa Blanca. Mais le Français n’est pas forcément assuré de rester en poste et Florentino Pérez aurait toujours un œil sur Mauricio Pochettino. Un entraîneur qui devrait affoler le marché !