Sterling : « c’était du racisme »

En Angleterre, Raheem Sterling met en cause la presse anglaise, comme l’explique The Guardian. Après le match contre Chelsea, remporté 2-0 par les Blues, Sterling a dénoncé des faits de racisme qu’il avait subis durant la rencontre, et il accuse certains médias d’alimenter ces histoires de racisme. Car « c’était du racisme », a déclaré le joueur, rapporte le Sun. À noter que le club de Chelsea a lancé une enquête à l’issue de la rencontre de Premier League ce samedi, de même que la police anglaise.

Toute la presse espagnole célèbre la victoire de River

C’est River Plate qui a remporté cette finale retour de Copa Libertadores contre Boca Juniors, sur le score 3 buts à 1. Et toute la presse espagnole ne parle que de cette victoire, obtenue sur la pelouse du Santiago Bernabeu, à Madrid. Le journal ABC choisit de tempérer après les problèmes lors du retour prévu au Monumental en Argentine il y a quelques semaines et explique que ce n’était « que du football ». Pour Mundo Deportivo, ce sont des « Superchampions ». Alors que Marca voit déjà plus loin et pense au Mondial des Clubs, « River donne rendez-vous au Real Madrid », titre le journal espagnol.

CR7 suggère à Messi de quitter l’Espagne

En Italie, Cristiano Ronaldo a donné une longue interview à la presse au cours de laquelle il s’est livré sur de nombreux sujets. « Le discours du roi » titre le Corriere dello Sport, en mettant en avant le propos de CR7 : « La Ligue des Champions doit être un rêve, pas une obsession », a-t-il affirmé. L’attaquant de la Juve a également lancé un défi à Lionel Messi comme le raconte la Gazzetta dello Sport : « Je n’ai jamais craint Messi. Moi, j’ai choisi un défi et je l’attends ici », a déclaré Ronaldo.