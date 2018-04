Si chacun d’entre nous a en tête son équipe de rêve, les plus grandes stars de la planète football ne sont pas différentes. Dans sa chaîne YouTube, le Brésilien du Real Madrid Marcelo s’est lui aussi prêté au jeu du onze de rêve et a dévoilé le sien où Merengues et Brésiliens ont la part belle. Mais avant de coucher son onze préféré, l’international auriverde a tout d’abord désigné celui qui porterait le brassard de capitaine. « En capitaine, Modric, ça c’est fait ».

Pour la suite, le poste de gardien serait confié à Julio César. L’ancien joueur de Benfica n’a jamais côtoyé Marcelo en club, mais ce fut le cas en sélection brésilienne. En défense. Là encore on retrouve des partenaires auriverdes tels que les Parisiens Daniel Alves et Thiago Silva. Ensuite viennent ses (ex) partenaires au Real, à savoir le capitaine des Merengues Sergio Ramos et son illustre prédécesseur, Roberto Carlos.

Dans l’entrejeu, c’est une composition 100% Real Madrid avec Casemiro à la récupération, Luka Modric, le capitaine de son onze de rêve, un cran au-dessus à gauche, son entraîneur Zinedine Zidane à droite et l’ancien Madrilène Mesut Özil en chef d’orchestre. Enfin, pour ce qui est des deux attaquants choisis, Cristiano Ronaldo a été le premier nommé, tandis que Neymar a été préféré à Karim Benzema. Une attaque qui ne déplairait pas au président Florentino Pérez, courtisan déclaré du numéro 10 du PSG...