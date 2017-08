Ces trois dernières saisons, la Supercoupe d’Europe ressemblait surtout à un match de Liga : Real Madrid-FC Séville par deux fois et FC Barcelone-FC Séville. La supériorité ibérique sur le football européen comme une évidence, avec un club andalou triple vainqueur consécutif de la Ligue Europa et les deux cadors éternels. Cette année, le Real Madrid, à nouveau vainqueur de la Ligue des Champions sous la houlette de Zinedine Zidane, est donc encore là mais l’affiche nous sort enfin des frontières espagnoles pour nous offrir un véritable choc européen, avec Manchester United.

Au regard de sa dernière saison, c’est bien le Real Madrid qui s’affiche en favori de la rencontre, avec un onze de départ qui n’a pas bougé. Malgré les nombreuses rumeurs d’une arrivée de De Gea, c’est toujours Keylor Navas qui occupe les cages, derrière une défense type Carvajal-Varane-Ramos-Marcelo. Le milieu n’a pas pris une ride non plus avec le trident, si efficace la saison passée, Casemiro-Kroos-Modric.

Bale au coeur des débats

C’est en attaque que l’on devrait voir au moins un changement par rapport à l’équipe habituelle. Revenu à la compétition pour cette rencontre après des vacances décalées en raison de la Coupe des Confédérations, Cristiano Ronaldo sera a priori trop juste pour démarrer la rencontre et devrait être remplacé par Isco côté gauche. Benzema et Bale viendront compléter la ligne d’attaque. À moins que... Le sujet Bale fait débat depuis quelques jours et les récentes déclarations de Mourinho ont remis le feu aux poudres. Si Bale n’était pas titularisé ce mardi soir, Manchester United n’hésiterait pas à formuler une offre pour l’international gallois dans la foulée du match.

Côté Manchester justement, l’équipe type n’est pas vraiment connu après la préparation estival où José Mourinho a beaucoup fait tourner son effectif. De plus, les absents sont nombreux, surtout en défense (Rojo, Shaw et Young, descendu au poste de latéral, sont blessés tandis que Bailly et Jones sont suspendus). On devrait donc voir un quatuor Valencia-Smalling-Lindelöf-Darmian en défense, un trio Matic-Herrera-Pogba au milieu et une attaque emmenée par Mkhitaryan, Lukaku et Martial ou Rashford.