Ce dimanche, l’Olympique de Marseille reçoit son ennemi juré, le PSG pour le premier Classico de la saison. En difficulté depuis le début de saison malgré un classement finalement flatteur (4e de L1), la formation de Rudi Garcia est dans le dur. Avec un Florian Thauvin incertain, une défense aux abois et une déroute à domicile face à la Lazio en C3, le club phocéen n’aborde pas sa rencontre face au PSG dans les meilleurs auspices.

D’autant que l’adversaire du soir est impitoyable en L1 avec 10 victoires en autant de matches et surtout 37 buts marqués ! De quoi donc offrir une razzia de buts entre la meilleure attaque du championnat et l’une des pires défenses. Pour regarder devant votre télévision l’une des plus, si ce n’est la plus excitante rencontre de la saison en L1, CANAL+ met en place une offre absolument exceptionnelle pour les lecteurs de Foot Mercato : pour seulement 19,90€ par mois et sans engagement, vous profitez de tout CANAL+ et CANAL+ Décalé ! Vous avez ainsi accès chaque semaine aux deux plus belles affiches de la Ligue 1 avec en exclusivité le match du samedi à 17h et celui du dimanche à 21h. Et ce n’est pas tout ! Pour la reprise CANAL va encore plus loin en vous offrant carrément le premier mois !

Si vous supportez le Paris Saint-Germain ou l’Olympique de Marseille c’est une offre que vous devez absolument saisir, car en activant dès aujourd’hui ce mois offert sans engagement, vous profiterez de tous les matchs des Parisiens et de l’OM diffusés sur Canal+ lors des prochaines journées de Ligue 1. Et à l’issue de ce premier mois offert, vous aurez le choix de prolonger l’abonnement, toujours sans engagement, pour seulement 19,90€ par mois.

Et si vous avez - de 26 ans, c’est encore plus fort, car l’offre tombe à seulement ... 9,95€ par mois ! Alors, n’hésitez plus et profitez de cette nouvelle offre incroyable de CANAL !