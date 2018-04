Pour les fans de sport et en particulier de football, le sprint final est définitivement lancé pour cette fin de saison. Entre l’affiche dimanche PSG-Monaco qui pourrait sacrer champion de France le club de la Capitale, la course à la troisième place en Ligue 1 entre l’OM et l’OL et les demi-finales de la Ligue des Champions, le spectacle s’annonce absolument haletant et tout bonnement exceptionnel dans les prochaines semaines !

Et CANAL+ a décidé de frapper très fort en offrant pendant 1 mois l’accès aux chaines CANAL+ et CANAL+ Décalé pour le plus grand plaisir des amateurs de sport ne bénéficiant pas d’un abonnement à l’univers CANAL. Ce qui veut dire que si vous vous abonnez maintenant, vous pourrez voir gratuitement PSG-Monaco, une des deux demi-finales aller de la Ligue des Champions, une des deux demi-finales retour, le OM-LOSC, OL-Nice et OM-Nice décisifs pour la quête de la troisième place de L1. Mais ce n’est pas tout puisque vous aurez accès aux deux plus belles affiches du Top 14 et également à la Formule 1. Si par la suite, vous souhaitez interrompre l’aventure CANAL au-delà de votre 1er mois offert, vous avez la possibilité de résilier immédiatement votre abonnement sans être débité.

Alors pour regarder PSG-Monaco gratuitement, rendez-vous ici !