C’est un Chaudron chauffé à blanc qui attend de pied ferme les stars parisiennes. Les Stéphanois, qui jusqu’à maintenant font une saison plus que correcte, se trouvent au pied du podium à seulement 3 points du rival lyonnais qui occupe la 3ème place. La perspective de rattraper les voisins honnis au classement général pourrait bien galvaniser les troupes du Forez qui jetteront toutes leurs forces dans la bataille pour espérer gagner des points face aux Parisiens.

Mais battre le PSG relèvera d’un véritable exploit. Les Parisiens sont en pleine confiance et semblent inarrêtables après leur victoire tout en maîtrise face à Manchester United en Coupe d’Europe mardi dernier. Les blessures de Neymar et Cavani ne devraient pas empêcher les hommes de Thomas Tuchel de remporter trois points supplémentaires qui viendraient creuser encore l’écart, déjà important (10 points devant Lille avec deux matchs de retard), entre le Paris Saint Germain et ses poursuivants. Entre une équipe des Verts qui encaisse beaucoup de buts (13 sur les six derniers matches) et une formation parisienne qui tourne à plus de trois buts par match en moyenne, l’affiche s’annonce déséquilibrée.

Le PSG domine l’ASSE 3 - 0 (cote à 11)

Le club de la capitale pourrait s’imposer facilement face aux Verts ce dimanche soir et confirmer une fois de plus sa supériorité sur le championnat français. Si l’on se fie aux chiffres, la victoire 3 - 0 du PSG est plus qu’envisageable. En effet, sur les 10 derniers matchs, les Parisiens ont marqué en moyenne 3,1 buts/match. Et côté défense les Parisiens ne sont pas en reste non plus puisqu’ils possèdent la 1ère défense du championnat avec seulement 13 buts encaissés en 22 matchs !

Les Verts accrochent les Parisiens, match nul un but partout (cote à 7,50)

Pourtant, diminués par les blessures et fatigués par leur performance de mardi, les Parisiens pourraient se faire surprendre par des Stéphanois remontés. Le match nul un but partout reste un résultat probable au regard des 5 dernières confrontations qui se sont soldées par deux fois par ce score. De plus, la défense parisienne n’est pas à l’abri d’un coup d’éclat de l’international tunisien Wahbi Khazri qui porte l’attaque stéphanoise cette saison (12 buts) et qui bénéficie d’ailleurs d’une belle cote en premier buteur (cote à 7).

