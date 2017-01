Le maillot d’une équipe nationale de football est un véritable symbole. Plus que pour les clubs, la tunique d’une sélection apporte une fierté et un attachement particulier à celui qui le porte. Quand un nouveau modèle sort, c’est un véritable événement dans le pays. En Afrique peut-être plus qu’ailleurs, ces maillots officiels se portent à toutes occasions. Surtout au moment de la CAN.

Longtemps en situation extrême de monopole, la marque Puma perd petit à petit les nations africaines. Le Sénégal et l’Algérie il y a deux ans, passé chez la firme basée aux Émirats arabes unis Romai pour le premier, et Adidas pour les Fennecs. Même chose pour le pays organisateur, le Gabon, qui va maintenant arborer la marque aux trois bandes. La dernière perte de Puma en date reste celle du Togo qui a choisi très récemment la marque Macron. Véritable stratégie de Puma ou arrivée en force de la concurrence ?

Puma n’a plus le monopole

Toujours est-il que c’est maintenant la marque aux trois bandes qui va équiper le plus de pays sur cette CAN 2017. Quatre au total avec l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et le Gabon. Néanmoins, Puma peut toujours compter sur quelques grandes nations telles que le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Ghana. Pour le reste, le Mali reste fidèle à Airness, l’Ouganda s’habille en Errea, la Tunisie porte du Uhlsport, le Burkina Faso a choisi Kappa, la République démocratique du Congo chez O’Neills, la Guinée-Bissau va pour Qelemes, et le Zimbabwe arbore du Mafro. Un mélange exotique qui donne parfois des coloris et des formes surprenantes.

Côté innovation, on tire un coup de chapeau aux créateurs de Romai pour les maillots du Sénégal qui valent le détour. Celui considéré comme le ’domicile’ par les Lions de la Teranga, tout de blanc, arborera sur l’épaule droite la forme de la fameuse tête de tigre déclinée aux couleurs du pays. À noter également que seule la manche gauche est entièrement verte. Pour le reste, on vous laisse découvrir tout ça en vidéo.