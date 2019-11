Hazard est enfin lancé avec le Real Madrid

Eden Hazard fait les gros titres de la presse madrilène. Auteur d’une prestation aboutie à Eibar en Liga avec le Real Madrid, Hazard est « enfin là » comme titre As. Marca de son côté se contente d’afficher son nom en gros titre, avec le Z de Zorro, ou peut-être bien même de Zidane. Le joueur de 28 ans semble être enfin à l’aise et performant dans l’équipe des Merengues coachée par Zizou. Le Real Madrid aura bien besoin d’un grand Hazard pour concurrence le FC Barcelone d’un certain Lionel Messi.

Messi proche de battre de nouveaux records

L’Argentin de 32 ans fait encore les gros titres de la presse catalane. Lors de la victoire 4 buts à 1 contre le Celta Vigo, Lionel Messi a une fois de plus impressionné tout son monde avec un nouveau triplé dont deux coups francs splendides. Il en est désormais à « 52 coups francs en or » titre le journal Sport. Décidément en réussite dans cette discipline, le capitaine Blaugrana voudra sûrement se rapprocher du record de Juninho, 77 coups francs. Mais ce n’est pas tout ! Avec ce nouveau triplé, Lionel Messi a égalé Cristiano Ronaldo en termes de coup du chapeau en Liga. Ils sont tous les deux à 34 triplés dans le championnat espagnol. Nul doute qu’il va battre ce nouveau record assez rapidement.

Des Marseillais conquérants ont battu l’OL

L’Olympique de Marseille s’est imposé 2 à 1 face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir dans le choc de la 13e journée de Ligue 1. Les Phocéens ont été conquérants et ont agis « Comme des lions » titre la Provence. Dimitri Payet a été l’auteur d’une prestation XXL contre l’OL, « Payet les a portés » titre encore le quotidien sur sa page sport. Une victoire qui permet aux Marseillais de passer sur le podium à la deuxième place juste derrière le PSG comme le souligne le Vaucluse. Du côté de la presse rhodanienne, après trois victoires d’affilée les hommes de Rudi Garcia retombent dans leurs travers. Une nouvelle « Chute » qui risque de ne pas plaire à Jean Michel Aulas et Juninho. Autre rencontre de la treizième journée de Ligue 1, les joueurs de Saint-Étienne se sont imposés 3 buts à 2 à Nantes et « douchent le FCN » au passage comme le rapporte la Presse Océan. Les Verts sont 4e de Ligue 1 au pied du podium.