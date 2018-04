La presse anglaise salue Manchester City

Une semaine après la déception de ne pas avoir décroché le titre sur sa pelouse face à Manchester United, Manchester City a pu enfin célébrer son sacre annoncé. Alors que les Citizens avaient fait le boulot en battant Tottenham samedi soir, ils ont pu assister tranquillement hier dans leur canapé à la défaite des Red Devils à domicile face à West Bromwich Albion qui leur offre le titre. Une fin d’après-midi spéciale donc pour Pep Guardiola et ses hommes surtout qu’ils n’avaient pas l’air d’y être vraiment préparés. Le technicien espagnol par exemple jouait au golf au moment de la défaite de MU comme le rapporte le Sun. Quoi qu’il en soit, les cinq derniers matchs de la saison des Skyblues se feront sans aucune pression et dans une fête permanente avec leurs supporters.

Ibra à la Coupe du Monde ?

Après un Euro 2016 raté et une élimination de la Suède au premier tour de la compétition, Zlatan Ibrahimovic avait été catégorique. Il avait décidé de prendre sa retraite internationale. Quasiment deux ans plus tard, le géant suédois a surpris tout le monde hier en postant un tweet sur son avenir en sélection nationale. « Les chances que je joue la Coupe du Monde sont grandes », a indiqué l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Verra-t-on donc Ibra en Russie ? Il faut désormais poser la question au sélectionneur national qui, à plusieurs reprises depuis l’Euro, a toujours répondu par la négative lorsqu’on l’interrogeait sur un retour de la star suédoise. Affaire à suivre de très très près.

« Donnarumma est un magicien »

Et si Gianluigi Donnarumma avait, hier après-midi, décidé du futur champion d’Italie ? Alors que la Juventus Turin a battu la Sampdoria, 3-0, le Napoli a été accroché sur la pelouse de San Siro par le Milan AC (0-0). Et ceci est en grande partie la faute du jeune portier milanais, auteur de plusieurs parades exceptionnelles, dont une, tout simplement sublime dans le temps additionnel. Les Napolitains ont désormais six points de retard sur la Vieille Dame à six journées de la fin. Mais un importantissime Juventus-Naples se profile à l’horizon le week-end prochain.