L’Angleterre se met à genoux devant Salah

Après la performance exceptionnelle de Mohamed Salah hier soir face à l’AS Roma (5-2) - deux buts eu deux passes décisives - la presse britannique est plus que jamais in love de l’Égyptien. Tous les superlatifs sont utilisés ce matin pour tenter de qualifier le match de l’ancien joueur de l’AS Rome. « Inarrêtable », titrent le Daily Telegraph ou encore le Times, « les hommes de Salah 5, les Romains 2 », lâche de son côté le Daily Express. Pour le Sun Sport, c’est un nouveau jeu de mots comme le tabloïd en a l’habitude. « Dynamo Kiev », écrit le quotidien. « Dynamo » pour « dynamique » avec le « Mo » de Mohamed Salah. Et « Kiev » pour le lieu de la finale de la Ligue des champions le 26 mai prochain. Une finale qui s’est rapprochée hier pour les Reds.

L’Europe salue la performance XXL de Salah

Mais il n’y a pas qu’en Angleterre que Mohamed Salah est salué ce matin. Chez les battus de la soirée, les Italiens, on reconnaît que l’Égyptien a mis « KO la Roma » avec sa prestation et sa classe. L’ancien Bâlois est aussi en première page de Mundo Deportivo, ce qui est rare pour être souligné pour ce journal pro-Barça, de AD Sportwereld, qui en a perdu totalement son langage, ou encore en Hongrie avec le Nemzeti Sports. En ce mercredi matin, une chose est sûre, Salah est bien devenu l’une des nouvelles stars de la planète foot.

Mourinho ouvre la porte au départ de Martial

Le dossier Martial à la Juventus Turin n’est pas nouveau, mais il a pris une nouvelle tournure ce matin. Selon Tuttosport, José Mourinho se serait décidé à laisser partir Anthony Martial cet été. Les relations entre le Portugais et le Français ne sont clairement pas au beau fixe cette saison, l’ancien Lyonnais ayant moins de temps de jeu que les saisons précédentes. Cette nouvelle information venue d’Italie prouve une nouvelle fois qu’un départ de Martial est de plus en pus probable cet été.