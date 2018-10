Les Saints veulent Jardim pour rallumer la flamme

Une équipe de Premier League semble déjà prête à relancer Leonardo Jardim. Il s’agit de Southampton, mal en point en championnat, qui souhaiterait se séparer de Mark Hugues et aurait donc trouver son successeur. C’est ce qu’avance le journal Daily Express. Le profil de l’entraîneur portugais plairait beaucoup du côté de Southampton, notamment après son titre de ligue 1, et surtout grâce à la manière dont il a fait jouer ensemble des très jeunes joueurs au talent prometteur. Les Saints pourraient donc aller chercher un ancien coach du championnat français pour se remettre sur de bons rails.

La surprise Alavés, à la tête du championnat

En Espagne, les habituels cadors ne sont pas au mieux. Le Barça doit gagner ce soir à Séville pour retrouver la première place. Car hier, Alavés s’est imposé contre le Celta Vigo 1-0, et s’est hissé tout en haut du classement . C’est donc une « opération leader » pour Mundo Deportivo. À noter qu’en cas de victoire face aux Blaugranas, Séville pourrait également chiper cette première place. Le Real lui n’est à qu’à un point du Barça, et à 3 points d’Alavès, tout n’est donc pas perdu pour la Casa Blanca. Pourtant d’après le quotidien AS, c’est déjà « une balle de match » pour Lopetegui. Il faut dire que la disette du Real Madrid est toujours en cours. Et si les Madrilènes ne marquent pas avant la 55e minute du match contre Levante, ce sera la plus longue période sans but pour le club depuis sa création.

La direction bavaroise tape du poing sur la table

En Allemagne, le Bayern Munich aussi, n’est pas en forme olympique, mais les critiques à son égard ne sont pas du goût des patrons du club. Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge ont convoqué une conférence de presse hier pour répondre aux attaques des médias allemands comme le rapporte Bild ce matin. « Les mots me manquent quand je lis les choses qui sont dites au sujet de Manuel Neuer. Il a été élu quatre fois meilleur gardien du monde. Il en va de même pour Franck Ribéry et Arjen Robben. Quand je lis ces débats sur l’âge, ils sont scandaleux, irrespectueux et polémiques », s’est énervé Rummenigge. Uli Hoeness y est lui aussi allé de sa petite pique, mais sur Juan Bernat en revenant sur sa vente au PSG cet été : « Quand nous avons rencontré Séville en Ligue des Champions, nous avons failli être éliminés et Bernat en était le seul responsable. Ce jour-là, nous avons décidé de le vendre. »