L’Inter passe à l’action pour Krychowiak

Recruté cet été pour 30 M€ en provenance du FC Séville, Grzegorz Krychowiak a totalement manqué ses débuts au PSG, traversant la saison comme une ombre. Aujourd’hui, à l’aube du mercato, il apparaît en tête de liste des joueurs sur le départ. Et visiblement, il ne devrait pas avoir de mal à trouver preneur. Depuis plusieurs semaines déjà, l’Inter Milan s’est emparé du dossier, avec la préparation d’une première offre : un prêt assorti d’une option d’achat à 20 M€. Selon le Corriere dello Sport, cet intérêt se concrétise aujourd’hui puisque Piero Ausilio, le directeur sportif nerazzurro est en route pour Paris pour négocier l’avenir du Polonais. Le journal transalpin ajoute que l’Inter espère aussi prendre la température concernant Marquinhos, un joueur qui a jurer fidélité au PSG, pas plus tard que ce dimanche.

James encore loin de Manchester...

Le dossier James Rodriguez est bien parti pour être de nouveau l’un des feuilletons du mercato. Annoncé sur le départ depuis la nomination de Zinedine Zidane, qui l’utilise peu au Real Madrid, le Colombien devrait enfin quitter la Casa Blanca cet été. Mieux, les médias colombiens annonçaient hier une annonce imminente du club merengue, alors qu’un accord de principe aurait été trouvé depuis plusieurs jours avec Manchester United. Seulement voilà, The Sun dément formellement ces informations dans son édition du jour, et le tabloïd assure que l’ancien Monégasque ne fait pas du tout figure de priorité dans l’esprit de José Mourinho. Avant de se rabattre éventuellement sur James, le Special One espère en effet boucler les pistes menant à Antoine Griezmann ou Bernardo Silva... Zinedine Zidane n’en a donc pas fini avec ce dossier qui risque bien de traîner en longueur et polluer le mercato du Real !

L’OM peut trembler pour Gomis

Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique de Marseille souhaite conserver Bafetimbi Gomis. Il faut dire que l’attaquant, prêté par Swansea, n’a pas manqué son retour dans l’Hexagone, avec 19 buts en 30 matches de Ligue 1. Seulement voilà, ses statistiques flatteuses n’ont pas manqué d’attirer l’attention hors de nos frontières, et le club phocéen devra faire face à une concurrence féroce. Depuis hier, les médias turcs s’agitent et Fanatik révélait hier les intentions de Galatasaray, qui compte offrir un contrat de 3 ans assorti d’un salaire annuel de 3,5 M€ à l’ancien Stéphanois. Ce matin, le quotidien récidive et annonce que le directeur sportif des Sang-et-Or, Cenk Ergün, a pris contact avec Swansea et a obtenu un retour positif quant à un possible transfert... À l’OM de réagir !