Le Bayern piste Rabiot !

Xabi Alonso sur le point de prendre sa retraite, le Bayern Munich doit se renforcer au milieu de terrain. Et si les Bavarois pensaient avoir déjà assuré le coup en recrutant le jeune Renato Sanches l’été dernier, les performances décevantes du champion d’Europe portugais ont forcé les dirigeants allemands à revoir leurs plans. Selon Sport Bild, le tout nouveau champion d’Allemagne aurait flashé sur Adrien Rabiot, et plus particulièrement ses qualités à bien défendre tout en participant à l’élaboration du jeu offensif. Mais selon le quotidien, le Bayern aurait conscience de la difficulté de recruter le Parisien, couvé par sa direction. Alors, Carlo Ancelotti et les siens pourraient se replier sur Leon Goretzka, de Schalke 04.

Le coup de gueule de Wenger

Partira, partira pas ? L’incertitude est totale concernant l’avenir d’Arsène Wenger. Une grande partie - très visible - des supporters d’Arsenal réclament son départ, mais la direction des Gunners n’a semble-t-il pas encore pris sa décision et réfléchit à d’autres alternatives, comme de nommer un directeur sportif, pour « chapeauter » leur entraîneur français. Une solution pas du tout appréciée par l’Alsacien, qui n’a jamais eu à composer avec un directeur sportif. The Daily Mirror relaie ce matin le coup de gueule du technicien contre sa direction : « J’ai 40 ans d’expérience au plus haut niveau. C’est moi qui décide ce qui se passe à Arsenal, point final. » Pour plusieurs tabloïds, la guerre est désormais ouverte entre Wenger et Ivan Gazidis, son directeur général.

75 M€ pour le mercato du Barça, en attendant mieux...

En Catalogne, la presse a déjà les yeux tournés vers le prochain mercato. Ainsi, Sport nous apprend ce matin que le FC Barcelone disposera d’une enveloppe de 75 M€ pour recruter cet été. Un montant limité auxquels s’ajouteront les revenus générés par plusieurs ventes attendues, comme celles d’Arda Turan, Jérémy Mathieu ou encore Aleix Vidal. Et selon Mundo Deportivo, les négociations ont été ouvertes avec le Sévillan Vitolo, présenté hier comme un possible remplaçant de Turan, au même titre que Marco Reus ou Angel Di Maria. Mais l’international espagnol est déjà très courtisé, notamment par l’Atlético Madrid et le Manchester City de Pep Guardiola.