Un ancien courtisan revient à la charge pour Ben Arfa

De l’avis de tous, le premier semestre de Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain ne répond pas aux attentes. Logiquement, le nom du natif de Clamart a fait son retour dans les rubriques transferts, et Fenerbahçe serait très intéressé par son profil. Mais visiblement le club stambouliote aura de la concurrence. Le club voisin du Besiktas serait lui aussi sur le coup. Cet intérêt n’a d’ailleurs rien de nouveau : la formation turque faisait déjà partie de la longue liste des courtisans de l’international français l’été dernier, à son départ de Nice.

Le plan du Real Madrid pour recruter Weigl

Et si « le nouveau Busquets » rejoignait le Real Madrid ? Selon le quotidien madrilène As l’hypothèse prend de l’ampleur, puisque le club merengue aurait déjà les faveurs de Julian Weigl, énorme espoir du Borussia Dortmund. Le joueur de 21 ans est considéré comme l’héritier de Busquets par le FC Barcelone qui s’est logiquement positionné sur ce dossier, tout comme le Manchester City de Pep Guardiola, grand fan du jeune milieu de terrain. Mais c’est donc le Real Madrid qui serait en pole position, à la faveur d’un plan bien défini : le club serait disposé à attendre 2018, comme le souhaite Weigl, pour passer à l’attaque. En attendant, la Casa Blanca compte s’appuyer sur Marcos Llorente, actuellement prêté à Alavés jusqu’en fin de saison, pour faire office de doublure de Casemiro, seul spécialiste du poste de milieu défensif.

Diego Costa explique sa métamorphose

Si Chelsea règne sur la Premier League cette saison, avec six points d’avance sur Liverpool, il le doit en grande partie à son entraîneur Antonio Conte. Mais si un joueur devait symboliser le renouveau des Blues, ce serait sans aucun doute Diego Costa. Auteur de 14 buts en 18 matches de championnat, l’international espagnol est de retour à son meilleur niveau. Pour le Daily Express, il a confié avoir été tout proche de quitter le club londonien cet été pour retourner à l’Atlético Madrid, « pour des raisons familiales ». Mais finalement, c’est l’entraîneur italien, dont Costa dit le plus grand bien, qui l’a convaincu de rester... et même aidé à changer son comportement si critiqué outre-Manche. Aujourd’hui, l’attaquant se dit très heureux à Chelsea, n’en déplaise à ses courtisans venus de Chine !