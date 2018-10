« Luis, tu marques maintenant ! »

Demain, le FC Barcelone se déplace à Wembley pour affronter Tottenham en Ligue des Champions et Luis Suarez a la pression. Cela fait 1 113 jours, presque 3 ans, soit depuis septembre 2015, que le buteur uruguayen n’a pas marqué à l’extérieur en Ligue des Champions. Le journal catalan Mundo Deportivo ne manque pas de lui rappeler et l’affiche sur sa Une du jour, accompagné de ce titre : « Luis, tu marques maintenant ! » Le ton est donné.

Ousmane Dembélé sort de l’équipe-type ?

Dans l’autre journal de la région, Sport, on rapporte que pour la rencontre du FC Barcelone contre Tottenham, l’entraîneur espagnol Ernesto Valverde va changer de tactique. Il veut passer d’un 4-3-3 à un 4-4-2 contre le club anglais. Et dans ce cas, ce serait le Français Ousmane Dembélé qui serait sacrifié. Il sortirait du 11 titulaire, dans le but de renforcer un milieu de terrain à la peine ces derniers matches.

La Juventus rêve de Mbappé et Pogba

Tout est possible dans le football. Une phrase que vous entendez souvent et qu’il faut bien se répéter avant de lire cette information de Tuttosport. Aujourd’hui, le journal italien affiche le président de la Juventus Andrea Agnelli sur sa Une, qui a clamé haut et fort ses ambitions au cours d’une assemblée hier. C’est une Juventus « sans limites », pour reprendre le titre du quotidien, qui se met à rêver après avoir attiré Cristiano Ronaldo cet été. Du coup, Kylian Mbappé et Paul Pogba seraient désormais dans le viseur du club italien pour les prochains mercatos, d’après les informations de Tuttosport.