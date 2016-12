Zidane, homme de l’année !

L’homme de l’année en Espagne, c’est bien Zinedine Zidane ! Le journal Marca a désigné le Français pour sa récompense annuelle. Il est même surnommé « Zidane, le magicien de 2016 » dans les colonnes du quotidien espagnol. Avec 3 trophées en 1 an, il faut dire que l’euphorie est bel et bien revenue au Real Madrid. Mais ce n’est pas tout, l’entraîneur français est également sur une série de 37 matches sans défaite toutes compétitions confondues, un record dans l’histoire du club.

Arda Turan vers la Chine ?

La Chine, qui vient de récupérer Oscar (ex-Chelsea) et Carlos Tévez (ex-Boca Juniors), s’attaque maintenant au FC Barcelone. Le club catalan a reçu, selon le quotidien Sport, deux offres à hauteur de 40 millions d’euros formulés par le Guangzhou Evergrande et le Beijing Guoan pour Arda Turan (29 ans). Ces deux formations chinoises offrent même à l’attaquant turc un salaire annuel de 15 millions d’euros, pour un contrat de 3 ans. L’Atlético Madrid avait, en 2015, récupéré 34 M€ pour son transfert vers le FCB.

500 M€ pour les deux clubs de Milan !

L’AC Milan et l’Inter, les deux clubs milanais, vont recevoir 500 millions d’euros de la part de leurs propriétaires chinois, d’après les informations du Corriere dello sport. Une somme qui doit correspondre au budget mercato. 350 pour les Rossoneri et 150 pour les Nerazzurri. Et avec cet argent, les cibles potentielles sont prestigieuses dans les deux cas. Isco et Fabregas pour l’AC Milan. Alexis Sanchez, Marco Verratti et Marquinhos pour l’Inter. En Italie, on voit donc les choses en grand pour le marché des transferts.