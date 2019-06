Le Real offre 130 M€ et un joueur au PSG pour Neymar

Alors que la presse catalane est en boucle depuis quelques jours sur un retour de Neymar au FC Barcelone, le quotidien Mundo Deportivo a semble-t-il levé la tête du guidon et s’est rendu compte que le club blaugrana pourrait bien ne pas être le seul à vouloir du Brésilien. Selon le quotidien, le Real Madrid serait aussi dans la course et aurait même déjà fait une offre au Paris Saint-Germain. Celle-ci serait de 130 millions d’euros accompagnée d’un joueur en complément. À savoir soit le Colombien James Rodriguez, soit le Gallois Gareth Bale, deux indésirables au sein de la Casa Blanca. Cependant, pas sûr que le PSG accepte ce deal. Surtout que si l’on en croit Le Parisien, les dirigeants du club champion de France auraient fixé le prix de leur numéro 10 à 300 millions d’euros. Une somme qu’aucun club ne peut mettre actuellement sur le marché. Signe que Paris veut retenir son joueur ?

Lukaku d’accord avec l’Inter Milan

Alors que l’on annonçait une révolution à Manchester United cet été après une saison très décevante, le mercato de MU est très calme actuellement.En tout cas dans le sens des arrivées. Dans celui des départs, le champion du monde Paul Pogba, mais aussi Romelu Lukaku continuent d’agiter la chronique et semblent tous les deux se diriger vers d’autres cieux. Pour le Belge, la direction semble être l’Inter Milan. Si l’on en croit le Sun du jour, l’attaquant a accepté une proposition salariale des Lombards de l’ordre de 180 000 livres par semaine, soit 202 000 euros. L’Inter doit désormais se mettre d’accord avec Manchester sur le prix du transfert. Rappelons que les Red Devils auraient fixé le prix de leur buteur à 75 millions d’euros au minimum. Le dossier continue.

« Merci la VAR »

L’Argentine est au bord de l’élimination. Après un nouveau match nul, cette nuit contre le Paraguay (1-1), Lionel Messi et ses coéquipiers voient le cataclysme d’une sortie au premier tour de la Copa America se rapprocher. Surtout que comme le signale la presse argentine ce matin, il n’a rien de rassurant dans la prestation de l’Albiceleste cette nuit. Au contraire, pour les médias du pays il faut remercier la VAR d’avoir permis à l’Argentine d’être toujours en vie. C’est ce qu’écrit le journal Clarin sur sa première page tout comme la Nacion. Et a travers ces titres, c’est tout le désarroi et l’inquiétude d’un pays qui n’a rien gagné sur la scène internationale depuis 1993 qui transparaît.

