Zack Steffen proche de Manchester City

Manchester City aurait-il déjà bouclé une première recrue cet hiver ? À en croire Goal, le gardien de but de Colombus, en MLS, Zack Steffen, serait sur le point de s’engager avec les Citizens. L’opération serait de l’ordre de 10 millions de dollars, soit 8,8 millions d’euros. Ce portier de 23 ans, face à la concurrence notamment d’Ederson, serait prêté dans la foulée. Steffen est le gardien titulaire de la sélection américaine depuis le début de l’année 2018 et son transfert en Europe pourrait lui faire franchir un nouveau palier. Il pourrait déjà se faire un nom dès cet hiver.

Le choc Juve-Inter met en transe l’Italie

Alors qu’en France, six matchs de Ligue 1 ont déjà été reportés ce week-end, en Italie la journée devrait se dérouler normalement et les Italiens devraient avoir droit à leur choc ce soir entre la Juventus Turin et l’Inter Milan. Le leader invaincu reçoit le troisième du championnat qui est dans une forme étincelante depuis quelques semaines. Beaucoup en Italie pensant que les Intéristes sont une des seules équipes à pouvoir faire chuter le champion en titre et pourquoi pas dès ce soir. En tout cas, ce duel met la presse italienne en transe. La Gazzetta dello Sport a sorti sa plus belle une où l’on voit Mauro Icardi et Cristiano Ronaldo avec ce titre : « phénoménal ». Même chose pour le Corriere dello Sport alors que Tuttosport se penche déjà sur un duel à long terme qui se prolongera sur le marché des transferts en 2019.

Denis Suarez « n’est pas heureux »

Auteur d’un doublé mercredi en Coupe du Roi avec le FC Barcelone, Denis Suarez ne file pas le parfait bonheur en Catalogne. Le milieu offensif ne joue pas beaucoup et la presse catalane lui prêtait des envies de départ, il y a quelques jours. L’Olympique de Marseille avait d’ailleurs été cité comme un potentiel point de chute cet hiver pour le joueur. Une information que nous avait démenti son clan pour qui un départ du Barça n’était pas envisageable. Ce matin, Sport indique pourtant que Denis Suarez n’est « pas heureux » à Barcelone. C’est ce qu’il aurait déclaré après la rencontre de Coupe du Roi. Ce qui relance l’idée d’un départ ce matin. Même si rien n’est encore définitif.