On commence ce Zap Foot par le cadeau de Cyril Hanouna à Marco Verratti et Javier Pastore. L’animateur a offert un vélo aux deux Parisiens. On poursuit ce Zap avec le troll du community manager de Bordeaux lors du match Bordeaux - Marseille samedi dernier, l’instant jet-ski de Batshuayi après le titre de champion d’Angleterre avec Chelsea, la fête à Benfica après le titre de champion du Portugal, la virgule de De Bruyne à l’entraînement avec Manchester City ou encore un rap en hommage à Christophe Jallet.

Dans le Zap également cette semaine une pub adidas avec les joueurs du Real Madrid, le rire de Marcel Desailly avec Serge Aurier et Presnel Kimpembe, Patrice Evra qui fête son anniversaire à sa façon, Emmanuel Macron qui troll le PSG avec le maillot de l’OM sur le dos, l’instant freestyle comme chaque semaine, le style original de Sakho ou encore la mauvaise trajectoire du ballon sur Antoine Griezmann à l’entraînement de l’Atletico Madrid.

Enfin dans la dernière partie, vous pouvez découvrir Lucas en koala, Aubameyang et Dembélé qui s’enjaillent en voiture, Keylor Navas qui maîtrise le yo-yo dans une émission de télé, le troll de Serge Aurier à Francesca Antoniotti sur le nombre de buts de Edinson Cavani cette saison, le dunk de Griezmann, le rap en faveur de Karim Benzema en Espagne et enfin, bien entendu, les célébrations des Monégasques après leur titre de champion de France et le chant contre le PSG de Benjamin Mendy en boite de nuit.