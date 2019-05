« Plus que trois matches. » C’est en substance ce que doivent se dire tous les acteurs au sein du Paris Saint-Germain actuellement. Depuis la remontada subie à domicile contre Manchester United (2-0 ; 1-3) en Ligue des champions en mars, la fin de saison du PSG ressemble plus à un chemin de croix qu’à une partie de plaisir. D’autant que la défaite en finale de Coupe de France est venue encore un petit peu plus assombrir le bilan de cette saison, qui est déjà considérée par beaucoup comme la pire de l’ère qatarie. Place donc désormais au grand chantier que le club a promis à ses supporters. Dirigeants, staff et joueurs, personne ne devrait être épargné. Ça promet d’être mouvementé !

Surtout que la première mission du club parisien sera de convaincre l’UEFA que le club est toujours dans les clous du fair-play financier. Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique doivent trouver 60 millions d’euros d’ici au 30 juin afin de respecter les règles d’un système mis en place par Michel Platini. Les prêtés comme Timothy Weah, Kevin Trapp ou Jésé Rodriguez pourraient donc servir de valeurs marchandes importantes afin de trouver de l’argent. Mais ça ne suffira sans doute pas. Edinson Cavani ou encore Angel Di Maria pourraient aussi faire les frais de cette politique, eux qui ne sont pas forcément partants, mais qui ne seront pas retenus en cas de belle offre.

D’autres sont indésirables et devront faire leurs valises cet été comme Meunier, Kurzawa ou encore Nkunku. Buffon et Dani Alves sont en fin de contrat et doivent discuter avec la direction parisienne. Mais encore une fois le spectre de la guerre entre Thomas Tuchel et Antero Henrique planera sur le mercato parisien comme ce fût le cas l’hiver dernier. Les deux hommes ont des stratégies et des volontés opposées en termes de joueurs à conserver ou à attirer. Ce qui promet des remous sur les noms des potentiels recrues parisiennes. Pour le moment, seuls le jeune portier de Chelsea Marcin Bulka et le milieu de terrain de Manchester United, Ander Herrera, tous deux en fin de contrat, sont proches de débarquer. Mais qu’en sera-t-il des autres noms ronflants comme Kalidou Koulibaly, Allan, Tanguy Ndombélé ou encore Nicolas Pépé ? Réponse d’ici quelques semaines.

