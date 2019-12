C’est l’heure des fêtes et avec elles leur lot de bilan en tout genre. L’an passé nous avions établi un Top 10 des joueurs ayant été les plus rapides sur un terrain de foot. Nous vous proposons en cette fin d’année 2019, d’actualiser le classement et de voir qui a été flashé en excès de vitesse cette année.

L’année dernière Kylian Mbappé (21 ans) avait fait son apparition dans ce classement suite à son incroyable rush contre l’Argentine durant la Coupe du monde 2018. Décidément pas comme les autres, l’international français a encore augmenté sa vitesse cette année lors d’un match contre Monaco en championnat en avril dernier. Buteur sur un centre de Moussa Diaby, l’attaquant du PSG a été flashé durant sa course à 38 km/h.

Plusieurs joueurs flashés à des vitesses folles

Au pied du podium, nous retrouvons Arjen Robben (35 ans). Le Néerlandais qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière perd une place cette année dans notre classement avec sa vitesse de 37 km/h contre l’Espagne durant la Coupe du monde 2014. Le petit nouveau est un membre de notre chère Ligue 1, Youcef Atal (23 ans). Le champion d’Afrique 2019 avait été flashé à 36,6 km/h durant le derby de la Côte d’Azur contre l’AS Monaco en septembre dernier. Actuellement blessé, le latéral algérien aura à cœur de battre son propre record lors de son retour sur les prés français.

On retrouve aussi Kingsley Coman (23 ans), l’ailier virevoltant du Bayern Munich ou encore Gareth Bale (30 ans) le mal-aimé du Real Madrid. Notre classement compte aussi bien d’autres surprises. Si vous voulez savoir qui est l’homme le plus rapide sur un terrain de football, nous vous laissons le découvrir dans notre vidéo.