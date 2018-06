À quelques jours du coup d’envoi officiel de la Coupe du Monde en Russie (14 juin-15 juillet), Foot Mercato vous propose de (re)découvrir l’intégralité de tous les maillots des différentes sélections qui vont bientôt fouler le sol russe.

Du retentissant maillot du Nigéria au maillot extérieur de l’Equipe de France, découvrez l’intégralité des 64 tuniques qui feront forcément parler pendant le mois de compétition. Si certains n’ont pas été une franche réussite, d’autres font parler d’eux à tel point que certains de ces maillots sont déjà en rupture de stock à l’image du maillot des Bleus.

