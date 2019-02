Vinicius Junior réclamé par les supporters

Alors que la présence de Lionel Messi pour le Clasico est incertaine, côté madrilène c’est la composition du onze de départ qui pose question. Le journal AS a alors posé la question aux fans du Real : « qui voulez-vous voir titulaire sur le front de l’attaque au Camp Nou ? » Et c’est Vinicius Junior qui est largement arrivé en tête en compagnie de Karim Benzema (31%). Le jeune prodige brésilien est déjà devenu en quelques mois indispensable, « essentiel » comme l’écrit le média. Il a surtout remplacé le Gallois Gareth Bale dans le cœur des socios. En effet, l’ancien joueur de Tottenham ne récolte que 8% des suffrages et est même devancé par Lucas Vazquez et Marco Asensio.

La Juve se pose des questions

Une défaite en Coupe et un nul ce week-end et c’est toute l’Italie qui s’inquiète. Après une défaite 0-3 à Bergame la semaine passée et un nul à domicile contre Parme, le Corriere dello sport écrit ce matin que les Turinois « ont peur » des prochaines échéances approchant à grands pas. Trois raisons expliqueraient ces premiers doutes. D’abord, les blessures du trio défensif indispensable à la Juve : Bonucci-Barzagli-Chiellini (BBC). Aucun des trois n’était dans le groupe face à Parme, une première depuis 7 ans ! Deuxièmement, la nervosité de Paulo Dybala qui semble avoir du mal à trouver sa place depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Enfin, l’approche de la Ligue des champions qui obsède le vestiaire. Avec l’arrivée de la star portugaise, l’ensemble du club est convaincu qu’il s’agit de l’année ou jamais afin de la remporter. Ce qui peut mettre une grosse pression sur les joueurs.

Le Real entre dans la danse pour João Felix

Courtisée par tous les plus grands clubs européens, la nouvelle pépite de 19 ans de Benfica, João Félix, a un nouveau courtisan. À en croire le journal portugais A Bola, le Real Madrid est entré dans la danse pour le milieu offensif qui n’en finit pas d’éblouir les recruteurs de l’Europe entière. Selon Record, le club lisboète voit déjà ses caisses se remplir à l’évocation du nom de Félix. Selon le média, des offres astronomiques, sans doute de l’ordre de 120 millions d’euros pourraient arriver sur la table des dirigeants portugais. De quoi remplir les caisses pour quelques années.