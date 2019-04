S’il n’y a plus de clubs français encore en lice en Coupe d’Europe, il reste tout de même de sacrées confrontations. Et pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions, les deux premières affiches proposées ne manquent pas d’intérêt. Le contexte est donc idéal pour tenter de remporter le jackpot sur ces deux rencontres grâce aux cotes exceptionnelles proposées par notre partenaire PMU !

Pour cette occasion, PMU met en place une offre inratable : ouvrez un compte sur PMU et bénéficiez de 100€ offerts avec le code « SPORT ».

Tottenham l’emporte 1-0 face à Manchester City (score exact cote à 13*)

Sur le plan purement comptable, l’affiche semble déséquilibrée entre Tottenham et Manchester City. Les deux clubs anglais ne sont pas dans la même forme. Les Spurs tâtonnent depuis quelques semaines tandis que les Citizen sont irrésistibles. Oui, mais voilà, la Ligue des Champions est une autre compétition que la Premier League et les compteurs sont remis à zéro. L’équipe londonienne a d’ailleurs un sacré atout dans sa manche, son nouveau stade. Inauguré la semaine dernière, le nouveau White Hart Lane s’annonce déjà comme un bastion qui va être difficile à prendre. Manchester City pourrait donc se casser les dents dans une enceinte qu’elle ne connaît pas et qui devrait porter la formation d’Hugo Lloris. Alors, pourquoi ne pas miser sur une très courte victoire 1-0 des Spurs dans un match accroché et serré ?

Harry Kane ouvre le score pour Tottenham face à Manchester City (cote à 5,2*)

Plus que jamais, Tottenham devra compter sur la forme d’Harry Kane pour tenter de percer le verrou mis en place par Pep Guardiola. L’attaquant international anglais, qui reste sur 13 buts inscrits sur les 17 derniers matches toutes compétitions confondues, devrait être le poison numéro un de la défense des Citizen.

Liverpool bat le FC Porto 3-1 (cote à 9*)

Mohamed Salah est de retour en forme et c’est une bonne nouvelle à l’orée de ce 1/4 finale aller de Ligue des Champions. Plus globalement, les Reds s’imposent en grandissime favori de cette confrontation face au club portugais. Leader de Premier League et qui reste sur cinq victoires consécutives, Liverpool devrait logiquement s’imposer sur un score large face au FC Porto, grande surprise de la compétition et emmenée par leur coach Sergio Conceiçao. Malgré tout, Porto pourrait bien donner un peu de fil à retordre au club anglais et devrait même marquer un but, ce qu’elle a toujours fait à l’extérieur depuis le début de cette Ligue des Champions 2018-19.

But de Moussa Marega dernier buteur de Liverpool-Porto coté à 14*)

Si le FC Porto réalise une saison impressionnante en Ligue des Champions, elle le doit en grande partie à son buteur Moussa Marega. Le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière le tandem Messi-Lewandowski, est intenable dès qu’il entend la petite musique de la Ligue des Champions. Sachant qu’il tire aussi les penaltys, l’attaquant malien pourrait bien inscrire un but dans la mythique enceinte d’Anfield Road.

Si l’un de ces scénarios vous semble probable, n’hésitez plus, rendez-vous ici : inscrivez-vous pour profiter des 100€ remboursés sur votre premier pari.

* Cotes soumises à variation