Wenger ne veut pas vendre ses stars

Partiront, partiront pas ? Le mercato d’Arsenal cet été ressemble à un véritable feuilleton notamment du côté des départs. Alors qu’au début du mercato, les fans des Gunners s’apprêtaient à dire « au revoir » à Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez voire même à Msut Ozil, les trois stars sont toujours là. Mais problème pour les dirigeants londoniens : les trois seront en fin de contrat en juin 2018. Deux solutions s’imposent donc : soit les vendre alors qu’ils ont encore une valeur marchande, donc cet été, soit les voir partir gratuitement l’été prochain. Selon le Sun Sport, Arsène Wenger a tranché. Le technicien français va tout faire pour retenir ses cadres une saison de plus même si cela veut dire les voir partir libre en fin de saison prochaine. Pas sûr que cette idée plaise aux actionnaires d’Arsenal qui feraient une croix sur plus de 140 millions d’euros de liquidités.

Cristiano Ronaldo au tribunal

Drôle de 31 juillet pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise est convoquée aujourd’hui au tribunal afin de répondre aux accusations de fraude fiscale qui l’entourent. Le Madrilène est soupçonné d’avoir contourné le fisc espagnol à qui il devrait 14,7 millions d’euros. Selon AS, CR7 est convaincu de son innocence et jouera cette carte lors de l’audience. Il refusera aussi de négocier avec l’administration fiscale. Les supporters madrilènes ont néanmoins une petite crainte : que les juges sont trop durs avec Cristiano Ronaldo et que cela relance les rumeurs sur un possible départ comme cela a été le cas au début de ce mercato estival 2017.

L’Inter toujours sur Dalbert et Aurier

L’Inter Milan aime la Ligue 1 lors de ce mercato. Déjà sur les pistes de Javier Pastore ou encore Angel Di Maria au mois de juin, les Intéristes seraient désormais tout proche de faire signer le latéral gauche de Nice, Dalbert, à en croire le quotidien italien Tuttosport. Mais les Nerrazzuris ne comptent pas s’arrêter là. Ils auraient désormais en tête l’idée d’accélérer sur le dossier Serge Aurier. Le latéral droit parisien a clamé ses envies de départ lors du lancement du mercato et pourrait donc trouver une porte de sortie en Italie avec les avances faites par l’Inter.