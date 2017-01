Le record de Zidane... un coup de chance !

Quelques jours après le premier anniversaire de son arrivée à la tête du Real Madrid, Zinedine Zidane a ajouté une ligne prestigieuse à son palmarès d’entraîneur. Après la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe ou le Mondial des Clubs, le technicien français a battu hier le record de la plus longue série d’invincibilité du football espagnol. Un but de Karim Benzema au bout du temps additionnel a permis aux Merengues d’arracher le nul (3-3) - et la qualification - face à Séville, en Coupe du Roi. Marca rend ce matin hommage aux « Invincibles », mais le quotidien pro-Barça Sport n’est pas du genre à féliciter le rival madrilène : « La chance de Zidane sauve sa série à la 93e minute », peut-on lire en Une...

West Ham fixe le prix de Payet !

Hier, l’annonce du clash entre West Ham et Dimitri Payet a plongé les médias français et anglais dans une folle agitation. Ce matin, L’Équipe annonce un accord entre l’Olympique de Marseille et l’international français, désireux de retourner sur la Canebière. Et si son entraîneur Slaven Bilic a formellement écarté l’idée d’un départ, hier en conférence de presse, les tabloïds croient savoir qu’en interne les Hammers ont fixé le prix de leur meneur de jeu. Pour se l’offrir, l’OM devra donc payer 40 millions de livres, soit un peu plus de 45 M€. Pour rappel, la première offre des Phocéens, qui a mis le feu aux poudres entre le joueur et son club, était de 23 M€.

Conflit en interne au Barça ?

Selon Mundo Deportivo, la situation de Lionel Messi est en train de créer la zizanie en interne au FC Barcelone. Sa possible prolongation agite les médias depuis de longues semaines, et une déclaration du directeur général du club, Oscar Grau, a jeté de l’huile sur le feu : avant d’offrir à Messi une énième prolongation (et revalorisation salariale), le dirigeant estime devoir « tout analyser et faire preuve de bon sens ». Une sortie qui aurait été très mal reçue par l’entourage du joueur, mais aussi ses coéquipiers. Luis Suarez ne s’est pas privé de critiquer publiquement Grau, assurant qu’il fallait absolument prolonger l’Argentin. Le média madrilène Marca va dans le même sens que Mundo Deportivo et confirme l’existence de conflits en interne à Barcelone, mais ajoute que les sorties assassines de Gerard Piqué contre l’arbitrage sont également sources de tiraillements entre l’équipe, le staff technique et la direction...