On démarre cette semaine avec les supporters du Werder qui mettent l’ambiance à Dortmund, la neige qui s’invite sur un terrain de foot, les images du derby mancunien qui se transforment en bataille de rue, CR7 qui entend le nom de Messi scandé, Xavi qui s’essaie aux rites qataris, Roberto Firmino qui essaie la coupe de cheveux de Griezmann, Puma qui met en scène Griezmann, le rafraîchissement capillaire de Pogba, Falcao qui interroge Lemar comme un vrai journaliste, la nouvelle coupe de cheveux de Didier Drogba.

On enchaîne avec Kimpembé et Mendy qui se croisent à Adidas, Balotelli envoie un message aux supporters niçois en français, Lo Celso qui a très faim après un match, Djorkaeff et Drogba sont les nouveaux ambassadeurs de la LFP, les tifosi du Milan qui ne supportent plus Donnarumma, Christopher Nkunku qui est toujours stressé dans l’avion, la nouvelle combine d’Hatem Ben Arfa pour jouer avec le Paris Saint-Germain.

Pour terminer, Neymar qui vient embêter Mbappé, le Santiago Bernabeu qui fête ses 70 ans, Benjamin Mendy qui bat un fan au ping pong, Patrice Evra qui demande si il doit se lancer aux stories Instagram, la chaude ambiance lors du derby de Belgrade, Kylian Mbappé qui est primé par Quotidien et Olive et Tom qui seront de retour à la télévision dès avril 2018.