Depuis 2013, Foot Mercato vous fait vivre l’actu décalée de la semaine foot avec le Zap Foot. Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, donc Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zapping, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Dans cette édition, on retrouve notamment Marquinhos qui passe ses vacances en slip, le calendrier - non-officiel - du FC Barcelone, Benjamin Mendy qui porte toujours les couleurs de l’OM pendant ses vacances au Brésil, la chanson des supporters des Tigres à la gloire de Gignac, l’instant freestyle, ou encore le chanteur JUL qui envoie une reprise de volée dans son public. Antoine Griezmann, de son côté, lâche des « Allez l’OM » dans un reportage diffusé sur TMC.

Sans oublier le mariage de Lucas Moura en présence de Marquinhos et Kaká. Toujours avec les Parisiens, il y a Edinson Cavani qui a donné une petite leçon de face-à-face à Kevin Trapp. Et puis, Cristiano Ronaldo s’est encore offert une nouvelle voiture. Enfin, l’affaire de la semaine concerne Samir Nasri. Mardi, quelqu’un (probablement son ex-copine) a pris possession du compte Twitter de Samir Nasri révélant qu’il avait été soigné dans une clinique, et bien plus...

Dans le même thème :

Zap Foot : Miss Ben Arfa, Materazzi trolle Zidane, le fils de CR7 meilleur que son père