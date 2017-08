On commence cette semaine avec Samuel Umtiti qui s’amuse à créer l’ambiance dans le vestaire du Barça, Cesc Fabregas qui a de la réussite en jouant au ping-pong, Zlatan Ibrahimovic qui est admiratif en voyant un jeune garçon jongler, un chien-supporter qui célèbre le but de Fenerbahçe, Antoine Griezmann qui imite l’accent marseillais et Karim Benzema qui signe un autographe à Drake. Ensuite, on enchaîne avec Steve Mandanda qui se prépare pour la reprise de la Ligue 1, un coup du foulard comme on n’a jamais vu, Lucas et Dani Alves qui s’échauffent comme des boxeurs. Pendant ce temps là, Mario Balotelli ne passe pas inaperçu dans un bar à Nice, Paulo Dybala s’entraîne dans l’exercice du coup franc, à Barcelone on a identifié Neymar comme "le" mercenaire et Paul Pogba retrouve Fabio Quagliarella lors d’un match amical avec Manchester.

Enfin, Dele Alli, lui, s’amuse à faire des petits ponts à un photographe, les réseaux sociaux ont trouvé l’astuce de Nasser pour récupérer Neymar et Dani Alves, José Mourinho essaie Tinder pour se renforcer durant le mercato, les socios du Barça ne veulent plus du maillot de Neymar et ont décidé de le brûler. Alexandre Lacazette, lui, a posé avec sa célébration, Adidas a présenté sa nouvelle publicité avec Messi, Suarez et Roberto Firmino.

Pour terminer, Radja Nainggolan a retrouvé un jeune sosie aux Etats-Unis, Chapecoense ont dévoilé leur maillot hommage, les supporters de l’Ajax Amsterdam ont réalisé un tifo en l’honneur d’Abdelhak Nouri, un nouveau son afro trap sur N’Golo Kanté, la folle ambiance à Paris pour la venue d’un certain Neymar et on finit par ce dernier qui réalise son bizutage en chantant une musique "do Brazil".