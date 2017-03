Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, alors Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zapping, un mix de tous les moments forts de la semaine.

On commence par l’arrêt de l’année en D9 anglaise, et on continue sur une interview de Usain Bolt qui évoque sa possible carrière de footballeur en se comparant à Wayne Rooney. Puis, il y a Arda Turan qui s’exerce à la boxe, Ronaldinho dessiné à la perfection, la bonne blague de Lucas Moura sur Twitter, Presnel Kimpembe qui montre ses talents cachés sur SnapChat, la réponse d’Anthony Joubert à la parodie du Parisien Azéd Stories sur "Tchikita" de JUL, le fast and curious de Marquinhos et Nkunku qui a toujours peur en avion.

Sans oublier les magnifiques skills de Marcus Rashford sur son Instagram, le chant des supporters parisiens à la gloire de Marco Verratti, les archives exceptionnelles de Kylian Mbappé à l’âge de 10 ans avec l’AS Bondy. On a également retrouvé une photo de l’attaquant de l’ASM qui pose avec Cristiano Ronaldo. Justement, la star du Real Madrid s’est permis de griller un feu rouge sous les yeux de la caméra de As. Sinon, la copine de Neymar, Bruna Marquezine s’est éclaté au carnaval, et l’OM a pris cher dans une parodie et dans les tribunes. Enfin, Paul Pogba a rencontré quelques petits problèmes dans un restaurant indien de Manchester.