On démarre cette semaine avec un supporter qui enlève son maillot argentin pour laisser paraître celui de la Croatie lors de leur victoire, le regard de Ronaldo trollé par les internautes, des Iraniens dans les tribunes qui ne veulent pas se faire repérer par leurs femmes, l’échauffement original des Sénégalais, les Anglais qui enflamment les rues, le coup franc de Kroos avant l’heure, l’hymne de la Colombie à l’unisson ou encore Messi en gâteau au chocolat.

On poursuit avec Maradona dans tous ses états, le premier tatouage du fils de Cristiano Ronaldo, les Nigérians qui mènent la danse, la chanson One Piece chantée par les Sénégalais et les Japonais, des Français à fond pour Thauvin, le nouveau centre d’entraînement de Leicester, Koscielny qui remarche après sa blessure, les Mexicains qui remercient la Corée, et le nouveau logo de Toulouse.

On termine avec les chutes de Neymar moquées sur les réseaux sociaux, la célébration fail de Batshuayi, la drôle de publicité d’Adidas avec Benjamin Mendy, les Brésiliens qui se vengent de l’Allemagne en Coupe du Monde 2014, la fresque de Gabriel Jesus dans sa ville natale, les vacances de ouf de Benzema qui continuent, et enfin, la belle imitation de la voix d’Omar da Fonseca.