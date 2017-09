On démarre cette semaine avec Leroy Sané qui essaie les dernières chaussures de Nike, Paul Pogba qui souhaite une bonne Saint-Valentin aux Chinois, Ousmane Dembélé qui a un nouveau flocage, FIFA 18 qui dévoile un mode carrière encore plus poussé, Modric et Kovacic qui s’amusent en jonglant, Neymar, Thiago Silva et Dani Alves qui pousse la chansonnette sur un yacht, des supporters anglais qui croisent un sosie de Giroud en policier, le tutoriel du sombrero par Falcao le Brésilien, Cristiano Ronaldo qui profite d’être entouré de sa famille, Matt Pokora qui marque un but, Usain Bolt qui est allé visiter les installations de Manchester United.

On enchaîne avec Kylian Mbappé qui annonce sa venue au Paris Saint-Germain, le mercato qui ferme ses portes, Franck Ribéry qui nous montre son jet privé, les bleuets qui s’ambiancent, Juan Cuadrado qui montre la folie des supporters en Colombie, Marquinhos qui bat Neymar à Mario Kart, Lucas Vazquez qui se mue en araignée, Rémy Cabella qui se fait couper les cheveux en musique, David Luiz qui aime bien dormir le matin, Mats Hummels qui réalise un saut en piscine très risqué.

On termine par FIFA 18 qui montre les nouveautés du mode Journey, Keylor Navas qui se montre adroit dans une séance de jongles, Eden Hazard qui s’ambiance avec la sélection belge, le superbe tifo qui a été réalisé par les supporters de l’équipe de France, Ousmane Dembélé qui réalise un fail à sa présentation au Barça, Iniesta qui réalise un 6 lors d’un jeu de dés, la sélection brésilienne qui adore s’amuser avec le ballon, Lionel Messi qui est le superbe héros des enfants.