On démarre cette semaine avec Benjamin Mendy qui a trouvé sa reconversion, Paul Pogba qui s’ambiance à la maison, le CM du PSG qui cherche lui aussi un stream pour la Coupe de France, Benjamin Mendy qui victimise encore Bernardo Silva, la séance kiné de Balotelli qui est très particulière, Usain Bolt qui met l’ambiance au Borussia, le tatouage méconnu de Leroy Sané. On enchaîne avec Klopp qui a le coeur brisé, quand tu veux marquer un but à PES, Kazuyoshi Miura prolonge à Yokohama à 51 ans, une pizzeria qui fera plaisir aux supporters de la Juventus.

Les supporters de Liverpool qui brûlent le maillot de Coutinho, le rôle de 12ème homme pris très au sérieux au PAOK Salonique. Ensuite, on a découvert les nouveaux crampons de Leo Messi, un policier qui devient le capo des supporters, Neymar qui souhaite le meilleur à Coutinho au Barça, Patrice Evra qui est toujours aussi fou, Lukas Podolski qui ouvre son kebab en Allemagne, Joaquin qui devient un torero à ses heures perdues, Ronaldinho qui se régale sur la plage.

On termine avec Granville qui trolle les Girondins de Bordeaux, Gabriel Jesus qui continue sa rééducation, la nouvelle célébration de Neymar, Cabella qui chante Jul dans sa voiture, trêve très physique pour Benatia, Meunier qui décide de draguer une Playmobile, Lingard qui veut faire peur à Lukaku, Thomas Meunier qui aime bien ranger ses affaires, la positive attitude est présente à l’AS Monaco, Neymar qui affronte une plante en zone mixte, la dernière pub Puma avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé à la rencontre de jeunes enfants fan de lui.