Depuis 2013, Foot Mercato vous fait vivre l’actu décalée de la semaine foot avec le Zap Foot. Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont surmédiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, alors Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zap Foot, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Cette semaine, il fallait être du côté de Barcelone pour voir de l’action. Neymar et Luis Suarez ont fait des misères à Gerard Piqué, avec des claques derrière la tête et un drôle de stratagème pour mettre le géant au sol. Mais plus tard, ce fut au tour de Neymar de se retrouver couché par terre, après avoir reçu un ballon... là où ça fait mal. Dans une compilation de buts de Lionel Messi à l’entraînement, nous avons pu découvrir que l’Argentin aime faire des misères à Samuel Umtiti. Début janvier, l’ancien Lyonnais se retrouvait au sol suite à un dribble de "La Pulga". Dans cette nouvelle séquence, Messi dépose Umtiti grâce à sa vitesse et ses feintes de frappe, avant de marquer.

Pour le reste, nous retiendrons que Cristiano Ronaldo a été offert en cadeau par Jennifer Lopez à sa cousine, grande fan du Portugais. En France, le stade Orange Vélodrome a délivré un message à son ancienne idole Didier Drogba, après un énième (et vain) appel du pied pour retourner à l’OM. Blaise Matuidi, lui, a prouvé à ses détracteurs qu’il pouvait faire preuve d’une belle technique, en jonglant tranquillement avec un ballon de football américain. Exercice également maîtrisé par la recrue du PSG, Julian Draxler. Enfin, Dimitri Payet a continué d’affoler l’Angleterre du football. Un t-shirt à sa gloire a été mis en soldes par West Ham, et l’international français a été tourné en ridicule dans un dessin animé musical.