On démarre cette semaine avec Thiago Silva, le capitaine du PSG, qui parle de l’ambiance du stade Vélordrome, Messi qui rate son pénalty, le nouveau buste de Cristiano Ronaldo à Madère, Gignac le premier supporter du Mexique, Pogba qui trolle Mendy, la nouvelle coupe de cheveux de Neymar, un baiser entre supporters qui viennent de se rencontrer, ou encore la main de Samuel Umtiti qui fait parler sur les réseaux sociaux.

On poursuit avec La Fouine qui porte la poisse de l’équipe qu’il supporte, Ribéry qui s’entraine avec son fils, Benzema et ses vacances de rêves, les supporters anglais qui fêtent le but d’Harry Kane, la coupe de Kévin Gameiro aux couleurs des Bleus, les supporters péruviens qui mettent l’ambiance, et ceux du Sénégal qui nettoient le stade après la rencontre, et la dernière vidéo de Patrice Evra.

Enfin, on termine avec la drôle de technique des Colombiens pour faire rentrer de l’alcool dans le stade, la pause de Matuidi lors du match face au Pérou qui amuse la toile, la reprise de "Bella Ciao" par les supporters brésiliens, et enfin la photo d’un fan de foot qui fait le tour des stades en Russie, et même le tour du monde sur les réseaux sociaux.