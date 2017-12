On démarre cette semaine avec l’anniversaire de Jesse Lingard, Kalidou Koulibaly qui réalise un bowling en pyjama, Benjamin Mendy qui montre sa joie de vivre en voyant Bernardo Silva, Adidas qui met en scène ses stars avec une discussion entre Beckham et Paul Pogba, Kylian Mbappé qui s’est teint les cheveux, Mariano et Letexier qui sont parodiés, Neymar qui ambiance Mbappé avec un son brésilien, la Gendarmerie qui donne des nouvelles des Tortues Ninja, le fils de Blaise Matuidi qui adore la Juventus, Piqué qui lance une chaîne nommée Piqué+.

On enchaîne avec Amine Harit qui est venu voir Nantes, Patrice Evra qui court vers son nouveau club, l’étrange coupe de cheveux de Pato, Neymar et Mbappé qui dessinent un Mickey, les nouveaux maillots Adidas pour FIFA Ultimate Team, Nabil Fékir qui rend hommage à Joël Bats, Iniesta et Asensio qui sont à l’intérieur de Jumanji, le Wesh de Julian Draxler, Gabriel Jesus qui tente d’humilier sa mère, les supporters du Paris Saint-Germain qui veulent voir Pastore rester à Paris, l’histoire des tatouages de Marco Verratti, Umtiti qui réalise le geste de FIFA "El Tornado", les supporters du Levski Sofia qui mettent l’ambiance.

On termine avec les joueurs du PSG qui réalisent une samba, Neymar qui signe le fail de la semaine, la blague de Sidibé à Keita Baldé, Neymar et Mbappé qui partent en vadrouille, Rémy Cabella fait ses derniers achats avant Noël et les dessous de l’affaire des Tortues Ninja.