Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, alors Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zapping, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Dans cette édition, on retrouve les joueurs de Chelsea Zouma, Kanté et Batshuayi qui font des grimaces, Presnel Kimpembe "le chef" qui a participé à un petit jeu, tout comme ses coéquipiers Di Maria et Lo Celso, mais aussi Antoine Griezmann et sa vidéo de la Saint-Valentin très spéciale, le magnifique tifo de Benfica en Ligue des Champions ou encore David Luiz qui fait un trick shot, Roberto Carlos qui est un troll, Blaise Matuidi qui fait une boulette sur son compte Twitter et Anthony Martial en compagnie de sa copine.

Sans oublier le carton du PSG face au Barça (4-0) en Ligue des Champions qui a fait l’actualité cette semaine. Et justement on a vu la femme de Marquinhos à fond au Parc des Princes, Lionel Messi a pris cher sur les réseaux sociaux et les vestiaires du Paris Saint-Germain en pleine fête avec l’anniversaire de Di Maria et de Cavani. Et enfin retrouvez également la Pogbance de la famille Pogba après la rencontre Manchester United - Saint-Etienne (3-0) en Ligue Europa.