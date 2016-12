Depuis 2013, Foot Mercato vous fait vivre l’actu décalée de la semaine foot avec le Zap Foot. Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, donc Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zapping, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Dans cette édition, on retrouve notamment le Parisien Thomas Meunier qui se fait chambrer par sa compagne, Marco Materazzi qui n’en finit pas de narguer les Français et Zinedine Zidane en particulier sur son compte Instagram. Il y a aussi Hatem Ben Arfa déguisé en Miss France sur Twitter, ou Antoine Griezmann qui joue à cache-cache avec ses chaussures. Des nouvelles de Patrice Evra également, en compagnie d’un... Panda !

Sans oublier également le défi fou de Messi et Suarez qui doivent fracasser un drone avec un ballon pour la télévision japonaise. En parlant du FC Barcelone, il y a un fan qui a reçu un drôle de cadeau... Et ça n’a pas l’air de lui faire plaisir. Enfin, découvrez aussi dans ce Zap l’entraînement très spécial des gardiens de Chelsea et l’anecdote de Tony Yoka sur la Décima du Real Madrid.

