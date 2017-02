Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, alors Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zapping, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Dans cette édition, on retrouve le Lyonnais Memphis Depay qui chambre une journaliste à cause de son micro, le drôle de bizutage d’Ivanovic en Russie avec le Zenit, un nouvel extrait d’Antoine Griezmann dans le film d’animation Lego Batman où il fait la voix du personnage de Superman, l’équipe de l’AS Monaco à l’aise à la piscine comme sur le terrain et Sergio Ramos qui échange son maillot contre du jambon avec un supporter.

Mais aussi le petit jeu d’Areola et de Pastore, l’instant freestyle comme toujours, les aventures de Carlos Tevez en Chine, Paul Pogba qui devient professeur de DAB, Cristiano Ronaldo qui essaye justement d’en faire un (sans succès !), le petit pont d’Özil, la folle fiesta de Neymar pour son anniversaire où il avoue qu’il est bourré, et enfin l’étrange échange entre Matuidi et Draxler dans les vestiaires du PSG.