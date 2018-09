On démarre cette semaine avec Lucas Hernandez et Antoine Griezmann qui s’amusent sur les réseaux sociaux, le bizutage de Choupo-Moting, Bernat et Kehrer avec le Paris Saint-Germain, une photo de Lionel Messi septembre 2000 et une belle image de Marcelo sous le coucher de soleil de Madrid.

On poursuit avec Fabinho, l’ancien Monégasque, qui se fait victimiser par ses coéquipiers à Liverpool, une très belle imitation de Kylian Mbappé par un inconnu, Cristiano Ronaldo qui fait le clown derrière les caméras de Juventus TV, on retrouve d’ailleurs la star portugaise en boxer quelques secondes plus tard.

Enfin, on termine avec une ambiance de fou à la fac de Marseille, Roberto Firmino qui a pris cher contre Tottenham, une belle technique pour distraire le tireur, un chien doué au foot, un tacle qui mérite de prendre une belle suspension, la barbe de Mitroglou, les aventures de Patrice Evra, un coiffeur fan de CR7, une magnifique feinte, le tuto de Griezmann pour sa célébration Fortnite, Benjamin Mendy qui remercie Palaiseau, l’ambiance au Stade Bollaert, Sergio Ramos qui recadre Antoine Griezmann et Neymar qui défie Steph Curry au basket.