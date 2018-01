On démarre cette semaine avec un jeune joueur de football très polyvalent dans deux sports, Benjamin Mendy croise Kurt Zouma en faisant les courses, Kévin Trapp s’entraînant avec de la musique Brésilienne, Patrice Evra souhaite une bonne année à tous ses followers, un but en aile de pigeon, Blaise Matuidi qui confond année et anus, Lucas Vazquez marque un superbe but à l’entraînement,

On enchaîne avec Matuidi qui enseigne à Dybala le Charo, quand Genesio se fait charger à l’entraînement, Lionel Messi qui réalise un bilan de sa saison de trophées, la statue de Mickaël Essien qui n’a pas été réussie, Gérard Piqué qui croit poser, Cristiano Ronaldo qui est de retour à la maison à Madère, Douglas Costa qui montre ses contours à Blaise Matuidi, la bromance qui est vécue par Sanchez et Fabregas, CR7 qui montre le feu d’artifice à Madère, Thomas Meunier qui a toujours très faim, Balotelli qui chambre son frère à FIFA.

On termine avec Franck Ribéry qui se fait avoir par Vidal et James Rodriguez, Hatem Ben Arfa est déterminé, Özil qui met un petit pont à Iwobi, Neymar qui saute dangereusement, la nouvelle statue sur Cristiano Ronaldo, Karim Benzema qui joue à la Super Nintendo, Mendy et Mbappé qui sont heureux du retour de Dembélé, Mathieu Valbuena qui parle en turc, Neymar vit le grand Amour et le toro de l’Equipe de France qui se transforme en toro aérien.