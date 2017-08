Cette semaine, on retrouve Manchester United qui est présenté par Adidas, un footix présent au Camp Nou avec un maillot très surprenant, l’instant freestyle qui se déroule à New York, l’anniversaire de Kimpembé qui a été fêté avec ses coéquipiers, Nkunku semble avoir toujours peur de l’avion, Neymar qui s’ambiance sur le son du rappeur Niska.

Ensuite on enchaîne avec Naples et le San Paoli qui ne rigolent pas avec la Ligue des Champions, Diego Maradona qui a gardé quelques restes sur coup franc, Sneijder qui montré déjà de quoi il est capable à l’entraînement, les supporters de Guingamp qui envoient un message au président du Paris Saint-Germain.

Enfin, une demande en mariage très particulière à l’Emirates Stadium, Neymar qui ne semble pas apprécier la séance de cryothérapie, le brésilien qui s’amuse à l’entraînement du PSG, le Real Madrid qui a encore remporté un nouveau trophée, Javier Pastore qui a retrouvé son numéro de maillot fétiche, aux Etats-Unis on prouve que le football est important dans le continent nord-américain.

On termine par Rod Fanni qui présente sa "Rod Royce", Dybala qui se prend pour un personnage d’Olive et Tom, le show de Cristiano Ronaldo à l’entraînement, Pierre-Emerick Aubameyang qui s’entraîne pour sa célébration, les supporters du Legia Varsovie qui ont fait un tifo à l’encontre de l’UEFA, les supporters de Galatasaray adorent déjà Gomis, Blaise Matuidi qui réalise son bizutage à la Juventus et Zlatan Ibrahimovic qui a sorti son jeu sur smartphone.